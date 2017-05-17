Солиста «Би-2» задержали с наркотиками во время матча «Спартак» — «Терек»

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Москва, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали на стадионе «Открытие Арена» солиста группы «Би-2» Егора Бортника (Лева). Об этом журналистам сообщили представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел во время матча «Спартак» — «Терек». Согласно предварительным данным, правоохранители изъяли у Бортника пакетик с марихуаной.

Ранее стало известно о том, что матч «Спартак» — «Терек» был временно приостановлен из-за поведения болельщиков московского футбольного клуба.