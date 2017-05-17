Открылся юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль

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Канн, 17 мая. Международный кинофестиваль в Канне открылся в 70-й раз. В нынешнем году в основном конкурсе фестиваля представлено 18 картин, две из которых российского производства: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» документалиста Сергея Лозницы.

Первый день фестиваля откроется фильмом «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, который будет демонстрироваться вне конкурса.

Жюри конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, а также американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн. Итальянская актриса Моника Беллуччи была выбрана ведущей Каннского фестиваля. Фестиваль будет проходить до 28 мая.