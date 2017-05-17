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Новости Сирии
Сирия: спецназ САА штурмует позиции ИГ под Алеппо

Сирия: спецназ САА штурмует позиции ИГ под Алеппо

21:24  17 Мая 2017
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Сирия: спецназ САА штурмует позиции ИГ под Алеппо

Дамаск, 17 мая. В восточном Алеппо идут ожесточенные бои – сирийская дивизия спецназа «Тигры» ведут штурм окрестностей деревни Атира, занятых боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

В данный момент бои идут за позиции у животноводческой фермы в окрестностях Атиры.

«Тигры» (قوات النمر‎ Qawat Al-Nimr) – подразделение САА, специализирующееся на наступательных операциях. Дивизия особенно отличилась во время окружения исламистов в Восточном Алеппо.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #тигры #алепоо
Антон Зарубин
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