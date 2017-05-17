Сирия: спецназ САА штурмует позиции ИГ под Алеппо

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Дамаск, 17 мая. В восточном Алеппо идут ожесточенные бои – сирийская дивизия спецназа «Тигры» ведут штурм окрестностей деревни Атира, занятых боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

В данный момент бои идут за позиции у животноводческой фермы в окрестностях Атиры.

«Тигры» (قوات النمر‎ Qawat Al-Nimr) – подразделение САА, специализирующееся на наступательных операциях. Дивизия особенно отличилась во время окружения исламистов в Восточном Алеппо.

East Aleppo CS || SAA Tiger forces storm Cattle Farm near Atira village with Heavy clashes pic.twitter.com/k9zFZ3RTzg — Yusha Yuseef (@MIG29_) May 17, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.