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Экономика
Назван крупнейший рынок подержанных автомобилей в России‍

Назван крупнейший рынок подержанных автомобилей в России‍

21:38  17 Мая 2017
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Назван крупнейший рынок подержанных автомобилей в России‍

Москва, 17 мая. Московская область стала крупнейшим рынком подержанных автомобилей на территории Российской Федерации (по итогам первого квартала 2017 года). Такими данными поделились эксперты агентства «Автостат».

«Наш рейтинг возглавляет Подмосковье, рынок которого в первом квартале показал рост на 6,9% (до 70 тысяч штук)»,  — отметили специалисты.

Второе место досталось Москве (падение на 13,4%). Третью строчку занял Краснодарский край (продажи выросли на 12%).

Назван крупнейший рынок подержанных автомобилей в России‍

Ранее стало известно о том, что Ford Focus стал самым востребованным автомобилем с пробегом в РФ.

Алексей Громов
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