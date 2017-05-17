Назван крупнейший рынок подержанных автомобилей в России‍

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Москва, 17 мая. Московская область стала крупнейшим рынком подержанных автомобилей на территории Российской Федерации (по итогам первого квартала 2017 года). Такими данными поделились эксперты агентства «Автостат».

«Наш рейтинг возглавляет Подмосковье, рынок которого в первом квартале показал рост на 6,9% (до 70 тысяч штук)», — отметили специалисты.

Второе место досталось Москве (падение на 13,4%). Третью строчку занял Краснодарский край (продажи выросли на 12%).

Ранее стало известно о том, что Ford Focus стал самым востребованным автомобилем с пробегом в РФ.