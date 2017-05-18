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Сирия, 18 мая. Армия САР уничтожила несколько десятков террористов ИГ** в боях к северу от Пальмиры. Сирийские войска штурмуют оккупированный боевиками «Джейш Аль-Ислам»***** город Бейт Наима в Восточной Гуте. Бойцы SDF**** заняли деревни и фермы к северу от Ракки и отразили мощную атаку ИГ у города Ат-Табка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): начала наступление на оккупированный боевиками «Джейш Аль-Ислам» город Бейт Наима под Дамаском в ответ на регулярные обстрелы со стороны радикалов; потеряла офицера армии САР в столичном районе Джобар; укрепляет позиции на востоке провинции Алеппо; нейтрализовала несколько десятков боевиков ИГ у нефтяного поля Арак к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило танк САА в районе авиабазы «Аль-Джирах»; пыталось атаковать позиции армии САР к югу от Дейр эз-Зора, однако потеряло около 30 боевиков и две военных автомашины; утратило контроль над деревнями Аль-Жаеф и Абу Кира, а также 15 фермами к северо-западу от Ракки; обстреляло из минометов мирные кварталы к северу от иракского города Баакуба, в результате погибла женщина, еще три жителя были ранены.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): продолжала противостояние с «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте; вела перестрелки с САА на севере и на юге провинции Хама; убила командира одного из иранских ополчений к югу от Алеппо.

Курды: вели бои с отрядами ССА** на востоке провинции Алеппо, обе стороны понесли потери в живой силе; отбили нападение ИГ в районе Ат-Табки, уничтожив 44 террористов; готовятся окружить отряды ИГИЛ в северо-восточных предместьях Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска в минувшие сутки продолжились междоусобные бои между группировками вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». Мирное население тайно покидает район, используя подземные туннели. Те, кому удалось сбежать в Аль-Кабун, сообщают о катастрофической гуманитарной ситуации в Восточной Гуте. Исламисты не выпускают с оккупированных территорий гражданское население, используя их в качестве живого щита.

САА предпринимала попытки наступления на Восточную Гуту, атакуя опорные пункты радикалов в районе Аль-Марж. Также фиксировались стычки в окрестностях населенного пункта Бейт Наима, оккупированного боевиками «Джейш Аль-Ислам». Радикалы первыми начали наносить удары по позициям сирийской армии, несмотря на действие на данной территории режима без огня. Позже правительственные войска начали штурм Бейт Наимы, двигаясь с юга. В результате наступления было отбито четыре укрепленных пункта исламистов, а также ликвидировано семь боевиков. Как сообщал корреспондент Al Masdar News Ибрагим Жудех, накануне сирийская армия вступила на территорию города. Сражения, однако, все еще продолжаются.

В столичном районе Джобар, часть которого все еще занимают антиправительственные группировки, в прошедшие сутки в ходе ожесточенных сражений был убит офицер Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщил оппозиционный источник в соцсети Twitter (@Domanypress).

Провинция Алеппо

На восточный фронт провинции Алеппо продолжают прибывать дополнительные подразделения САА. Al Masdar News сообщил о переброске новых частей элитных войск «Тигры» в район аэродрома «Аль-Джирах». Правительственные войска планируют развивать наступательные действия в направлении населенного пункта Маскана, освобождение которого откроет путь для наступления на Дейр эз-Зор. Накануне происходили столкновения вблизи поселений Аль-Белуна, Жаррах Сагир и Кшейш. Также спецотряд «Тигров» штурмовал окрестности деревни Атира, оккупированные боевиками ИГ.

Оппозиционный источник Qasioun News сообщал, что боевики ИГ дистанционно подорвали свой беспилотник вблизи позиций армии САР, а также уничтожили танк САА недалеко от недавно освобожденной авиабазы «Аль-Джирах». Данные сведения пока не получили официального подтверждения.

Север Алеппо остается ареной сражений между Сирийскими демократическими силами (SDF) и Сирийской свободной армией** (ССА). Информагентство Al Manar News сообщало о потерях с обеих сторон. Так, в ходе вчерашних стычек в районе населенного пункта Шейх Исса было ранено четверо боевиков вооруженной оппозиции. Курдские отряды также понесли потери в живой силе в результате взрыва бомбы, заложенной боевиками ССА возле командного пункта демократической армии, расположенного у линии соприкосновения к западу от города Аазаз.

Как сообщал Twitter-канал (@abo_mojahed9900), в минувшие сутки в южной части провинции Алеппо боевики захватили артиллерийскую установку САА вблизи населенного пункта Аль-Караси. Также в ходе сражений радикалы убили Али Рида Кабади, полевого командира проправительственных иранских отрядов.

Провинция Хомс

Сирийские войска продолжили развивать наступление на укрепрайоны отрядов ИГИЛ в восточной части Хомса. В минувшие сутки сражения между правительственной армии и террористами разворачивались в районе горного массива Аш-Шумария, который был освобожден 3 мая. Данных о результатах столкновений не поступало.

К северо-востоку от Пальмиры сирийские войска нанесли удар по опорным пунктам террористов «Исламского государства»* в районе крупного нефтяного поля Арак, в результате чего десятки боевиков были уничтожены.

Район Аль-Ваер на северо-западе города Хомс накануне покинули 2 613 человек на 58 автобусах, 425 из них — вооруженные исламисты. Губернатор провинции Таляль Аль-Барази сообщал о том, что еще 428 человек отказались от эвакуации, приняв решение урегулировать свой правовой статус с сирийскими властями.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора отмечались столкновения между боевиками ИГИЛ и военнослужащими САА. Террористы предприняли попытку атаки опорных пунктов правительственных сил, однако сирийские войска при поддержке ВВС САР и ВКС РФ не только смогли отразить нападение, но и захватили несколько артиллерийских установок террористов, ликвидировали более 30 боевиков ИГ, а также два военных пикапа в районе военной базы «Аль-Тамини».

Кроме того, отряды «Исламского государства» в прошедшие сутки продолжили наступать на позиции армии Башара Асада в районе осажденного аэродрома, расположенного на южной окраине Дейр эз-Зора. Информации о нанесенном уроне пока не поступало.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) при поддержке курдских отрядов YPG и ВВС международной коалиции во главе с США продолжила наступление в направлении столицы региона. Курдские подразделения заняли деревни Аль-Жаеф и Абу Кира, а также 15 ферм на северо-западе от Ракки.

Тем временем террористы ИГ пытались атаковать позиции противника вблизи захваченного курдами города Ат-Табка, в результате чего 44 боевика группировки были ликвидированы и один попал в плен к бойцам SDF.

Командование демократических сил, кроме того, заявило о готовящейся операции по окружению боевиков в северо-восточных предместьях Ракки. Отряды SDF рассчитывают отбить мост через канал Белич и затем взять в кольцо контролируемые боевиками территории в этом районе.

Командование ИГИЛ вместе с семьями спешно покидает Ракку в направлении Дейр эз-Зора, опасаясь скорого захвата своей неофициальной столицы курдами. Однако гражданскому населению выход из города закрыт. Сообщалось о казни террористами ИГ мирного жителя, обвиненного в организации массового побега с подконтрольных «исламскому халифату» территорий.

Провинция Хама

В провинции Хама фиксировались столкновения между САА и боевиками вооруженной оппозиции на южном и северном фронтах. Оппозиционные источники сообщали об атаках сирийской армии вблизи деревни Харб Нафса в южной части провинции и в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Лахая на севере Хамы. Радикалы, в свою очередь, уничтожили бульдозер САА близ города Аз-Зилакьят в северной части региона.

Напомним, север и юг провинции входят в зоны снижения напряженности, утвержденные меморандумом о создании зон деэскалации, однако боевики регулярно нарушают режим без огня, вследствие чего подвергаются ответным ударам.

Ирак

Командование иракской армии накануне сообщило о начале новой военной операции, направленной против действий террористов ИГИЛ на севере провинции Дияла. В наступлении примут участие проправительственные отряды ополченцев-шиитов и федеральная полиция Ирака. Правительственные ВВС будут оказывать поддержку с воздуха.

Тем временем террористы ИГИЛ продолжают совершать преступления против гражданского населения. Информагентство Al Manar News накануне сообщало о минометном обстреле ИГ в районе поселения Аль-Азим к северу от города Баакуба в провинции Дияла. В результате взрывов крупнокалиберных снарядов погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Информационный портал Al Sumaria сообщал об очередной попытке теракта в Багдаде, полиции города удалось предотвратить взрыв. Таким образом, никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство, как предполагается, было установлено террористами «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.