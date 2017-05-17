ЕС потребовал от Украины информацию о блокировке российских интернет-ресурсов

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Брюссель, 17 мая. Руководство Евросоюза обратилось к украинским властям с запросом о блокировке российских интернет-ресурсов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.

Напомним, что 16 мая украинским президентом Петром Порошенко был подписан указ о запрете доустпа к российским интернет-ресурсам, в частности – к сосцетям «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисам компаний «Мейл.ру» и «Яндекс».

Решение украинских властей уже было подвергнуто критике в Германии. Официальный представитель правительства Германии Штеффн Зайберт уже указал на то, что указ Порошенко не соответствует европейским ценностям.