Алеппо: сирийские католики провели мессу в день столетия «чуда в Фатиме»

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Алеппо, 17 мая. Католики сирийского Алеппо посвятили Фатимской Богоматери свой город, который еще недавно был ареной тяжелых боев. Об этом сообщает информационное агентство «Благовест-Инфо».

Месса посвящения состоялась 13 мая, в день столетия первого явления Девы Марии в Фатиме, в соборе святого Франциска Ассизского.

Специально для мессы в Алеппо был доставлена статуя Богоматери из святилища в португальской Фатиме. После мессы образ Девы Марии был торжественно пронесен по улицам христианского квартала Азизия, который сильно пострадал за годы войны.

Стоит отметить, что месса и процессия с образом Богоматери стали первым за несколько лет католическим шествием в Алеппо.