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Спорт
Матч «Спартак» — «Терек» приостановили из-за задымления

Матч «Спартак» — «Терек» приостановили из-за задымления

21:23  17 Мая 2017
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Матч «Спартак» — «Терек» приостановили из-за задымления

Москва, 17 мая. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между московским клубом «Спартак» и грозненским «Тереком» был приостановлен на 49-й минуте из-за бурного поведения болельщиков на трибунах.

Согласно предварительной информации, фанаты «красно-белых» массово использовали пиротехнику.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил «Спартак» с чемпионством. Кубок будет вручен клубу после завершения матча с грозненским «Тереком».

Алексей Громов
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