Боевики сдают южный пригород Дамаска и уходят в Идлиб: ФАН публикует видео

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Аль-Кадам (провинция Дамаск, Сирия), 17 мая. Власти Сирии достигли соглашения о мирной сдаче южного пригорода Дамаска — населенного пункта Аль-Кадам (Al Kadam).

Сейчас большая часть Аль-Кадама находится под контролем различных антиправительственных бандформирований, как террористических, так и принадлежащих к так называемым «умеренным». При этом северо-восточная часть пригорода находится под контролем правительственных военных.

Поскольку в последнее время ситуация в этой местности была относительно спокойной, правительство смогло начать переговоры с боевиками об их сдаче. Сегодня они завершились успехом. Имея в виду пример аналогичного соглашения, заключенного в городе Хомс, боевики согласись сдать удерживаемый ими анклав и вместе с членами своих семей эвакуироваться в провинцию Идлиб. Точная дата начала процесса эвакуации еще неизвестна.

Федеральное агентство новостей публикует видео с видами улиц Аль-Кадама.

При этом следует отметить, что значительное число боевиков отказались покидать деревню. Они согласились попросту сложить оружие, принять государственную амнистию и остаться в Аль-Кадаме. Уже скоро пригород будет разделен на несколько секторов и начнутся работы по расселению сирийских граждан, желающих вернуться в свои дома.

При этом следует отметить, что соглашение об эвакуации не распространяется на квартал Аль-Кадама Асали (Asali), удерживаемый силами ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В первой половине мая на всей территории Сирии прошли школьные экзамены. Несмотря на неспокойную обстановку в Аль-Кадаме, проходили они и в этом пригороде сирийской столицы. На втором из поступивших в редакцию Федерального агентства новостей видео запечатлены мероприятия, связанные с учебным процессом.

* Организация запрещена на территории РФ.