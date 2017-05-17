Прощание с актером Олегом Видовым состоится 20 мая в Лос-Анджелесе

В закладки

Скопировать

Лос-Анджелес, 17 мая. Церемония прощания с советским актером Олегом Видовым состоится в субботу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его вдова Джоан Борстин.

«Церемония прощания с Олегом состоится в субботу в 13 часов на кладбище Hollywood Forever по адресу: бульвар Санта Моника, 6000 в Лос-Анджелесе», — написала Борстин на своей странице в Facebook.

Напомним, Олег Видов скончался 16 мая на 74-м году жизни у себя дома в Уэстлейк-Виллидж близ Лос-Анджелеса. Смерть наступила в результате осложнений от онкологического заболевания.

Олег Видов родился в Подмосковье. Став актером, много снимался в СССР — в фильмах, ставших классикой советского кинематографа. В 1985 году эмигрировал из СССР. На Западе также сумел заявить о себе, много снимался в Голливуде, работал режиссером.