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Политика
Появилось видео, как Порошенко бурно радуется безвизу с ЕС

Появилось видео, как Порошенко бурно радуется безвизу с ЕС

20:52  17 Мая 2017
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Появилось видео обрадованного "безвизу" Порошенко

Страсбург, 17 мая. Представитель Евросоюза в присутствии украинского президента Петра Порошенко подписали закон о безвизовом режиме для Украины, видео с реакцией украинской стороны на это событие появилось в Сети.

Украинский президент Петр Порошенко попал на видео в момент подписания документа об отмене визового режима между Украиной и странами ЕС. На кадрах можно увидеть, как широко улыбается украинский лидер, победно вскидывает пальцы вверх, показывая «класс!” и жмет руки европейским политикам — главе Европарламента Антонио Таяни и главе МВД Мальты Кармело Абела. Отметим, что официальная церемония подписания закона визовой либерализации прошла сегодня в Страсбурге.​

Ирина Селезнева
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