Девушка Захарченко рассказала, о происхождении арестованных 16 млн долларов

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Москва, 17 мая. Подруга полковника МВД Российской Федерации Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова заявила о том, что арестованные в рамках коррупционного дела 16 миллионов долларов якобы принадлежат ее родственникам.

По версии следствия, счета были открыты на имя знакомой полковника Лилии Горшковой. Однако Пестрикова указала на то, что о происхождении денег может рассказать ее отец.

«Захарченко мне, конечно, помогал... Но это были незначительные суммы», — отметила Анастасия Пестрикова.

Ранее стало известно о том, что Мосгорсуд признал законным арест 16 миллионов долларов по делу Дмитрия Захарченко.