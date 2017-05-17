Девушка Захарченко рассказала о происхождении арестованных 16 млн долларов
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Москва, 17 мая. Подруга полковника МВД Российской Федерации Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова заявила о том, что арестованные в рамках коррупционного дела 16 миллионов долларов якобы принадлежат ее родственникам.
По версии следствия, счета были открыты на имя знакомой полковника Лилии Горшковой. Однако Пестрикова указала на то, что о происхождении денег может рассказать ее отец.
«Захарченко мне, конечно, помогал... Но это были незначительные суммы», — отметила Анастасия Пестрикова.
Ранее стало известно о том, что Мосгорсуд признал законным арест 16 миллионов долларов по делу Дмитрия Захарченко.
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