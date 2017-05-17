ДНР: 25 тысяч жителей Донбасса находятся в зоне возможного химического заражения

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Донецк, 17 мая. Двадцать пять тысяч человек могут оказаться в зоне химического заражения в случае аварии на Кураховской тепловой электростанции, которая находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявили представители МЧС ДНР по итогам заседания Совместной инспекции по экологической безопасности Донецкой народной республики.

«При аварии на Кураховской ТЭС зона химического поражения составит 300 квадратных километров, а зараженное опасным химическим веществом облако распространится на глубину более девяти километров. В зону поражения попадают 10 населенных пунктов, в которых проживают более 25 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Представители ведомства уточнили, что в зоне риска оказались населенные пункты Курахово, Степановка, Ильинка, Берестки, Новоселидовка и Вознесенка. Отмечается, что Кураховская ТЭС является объектом повышенной опасности второго класса по целому ряду химических веществ.