Сирия впервые примет участие в Армейских международных играх

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Сирия, ЮАР, Израиль, Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос и ряд других стран подтвердили свое участие в «АрМИ-2017», приглашения на международные соревнования разосланы в 73 страны, сообщили в оргкомитете.

Армейские международные игры пройдут на полигонах в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае в период с 29 июля по 12 августа, рассказали в оргкомитете «АрМИ-2017». На сегодняшний день свое участие подтвердили 27 стран, среди них Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия, которые впервые отправят своих военных на соревнования.

Организаторы соревнования также сообщили, что 16 стран выразили заинтересованность в международном проекте. Напомним, что в конкурсе могут принять участие военнослужащие из разных стран мира, которые продемонстрируют свои умения в полевой, воздушной и морской выучке в 28 дисциплинах. В «АрМИ-2017» включили еще пять конкурсов — ралли, соревнования беспилотников, соревнования для военной полиции и военной автоинспекции, а также «Воин содружества».​​