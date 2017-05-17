Трамп рассказал, как плохо к нему относятся в США

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Вашингтон, 17 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пожаловался на плохое к себе отношение со стороны американской общественности.

«Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ! Ни к одному политику в истории, и я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже», — подчеркнул глава государства.

Однако Трамп пообещал продолжить бороться и не сдаваться.

Напомним, ранее американский конгрессмен Эл Грин потребовал инициировать импичмент президента США Дональда Трампа.