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Политика
Трамп рассказал, как плохо к нему относятся в США

Трамп рассказал, как плохо к нему относятся в США

20:43  17 Мая 2017
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Трамп рассказал, как плохо к нему относятся в США

Вашингтон, 17 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пожаловался на плохое к себе отношение со стороны американской общественности.

«Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ! Ни к одному политику в истории, и я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже», — подчеркнул глава государства.

Однако Трамп пообещал продолжить бороться и не сдаваться.

Напомним, ранее американский конгрессмен Эл Грин потребовал инициировать импичмент президента США Дональда Трампа.

Алексей Громов
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