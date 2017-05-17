Военный комитет НАТО поддерживает участие альянса в коалиции против ИГ

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Брюссель, 17 мая. Участники НАТО обсудят членство альянса в коалиции против ИГ*, однако военный комитет военно-политического блока во главе с генералом Петром Павлом эту идею поддерживает.

Заседание глав государств-членов НАТО намечено на 25 мая, в его ходе будет рассмотрен вопрос о том, станет ли блок частью антитеррористической коалиции по борьбе против ИГ (организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). «Наша рекомендация – членство НАТО в этой коалиции имеет смысл», — сказал глава военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел. Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже при вступлении в коалицию, альянс не будет принимать участие в боях, а ограничится техподготовкой других военных.​

* Организация запрещена на территории РФ.