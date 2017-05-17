Польша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета-разведчика

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Варшава, 17 мая. Польские ВВС перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Польши Марек Квятек в эфире местного телеканала.

Пилоты польских самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который двигался с выключенным транспондером и не выходил на связь, рассказал представитель ВВС Польши Марек Квятек. По его словам, инцидент произошел 15 мая. Дежурная пара истребителей якобы идентифицировала в неопознанном воздушном средстве самолет российских ВВС Ил-20М, который направлялся в сторону Калининграда. Отметим, что Ил-20М является самолетом радиотехнической разведки.​