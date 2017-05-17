В СЗФО зарегистрировано около семи тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции

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Рост заболеваемости отмечен на пяти территориях Северо-Западного федерального округа. При этом наблюдается феминизация эпидемии — неуклонно растет доля женщин в общей структуре ВИЧ-инфицированных. Кроме того, растет число инфицированных, имеющих целый букет сопутствующих заболеваний — туберкулез, гепатит. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Сегодня в Северо-Западном федеральном округе проживают более 98 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. В 2016 году на 11 территориях СЗФО среди граждан РФ впервые зарегистрировано 6840 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 1,4% меньше по сравнению с 2015 годом. Однако в пяти областях с малой пораженностью отмечен значительный рост этого показателя: в Архангельской области (+57,4%), Вологодской (+22,6%), Псковской (+21,6%), Мурманской (+9,8%) и НАО (11 человек в 2016 году против 9 в 2015-м). Что же касается Российской Федерации в целом, то в прошлом году отмечалось увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции на 5,3%. Такие данные озвучены в отчете, подготовленном Северо-Западным окружным центром по профилактике и борьбе со СПИД и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«Наш СЗФО — не самый плохой. Но поскольку соседние округа — Уральский, Приволжский и другие, идут на рост заболеваемости, нас это беспокоит. Мы отслеживаем ситуацию по каждому субъекту Северо-Западного региона за последние годы. И когда там возникает тревожная ситуация, принимаем соответствующие меры. Чтобы все были информированы, раз в год мы собираем инфекционистов и врачей эпидемиологов и рассматриваем ситуации и факторы, которые на нее могут повлиять. Очередная региональная научно-практическая конференция пройдет 23 мая на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Тема — эпидемиология ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний на Северо-Западе Европы», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ФАН академик РАН Николай Беляков.

На форуме соберутся ведущие специалисты СЗФО в этой сфере. По словам Николая Белякова, медиков в первую очередь смущает рост заболеваемости, связанный с половым переносом вируса, что говорит о недостаточном сексуальном образовании населения. Кроме того, имеются единичные случаи перенос вируса за счет использования медицинских технологий. Все эти факты будут тщательно анализироваться на форуме.

«СЗФО по своей структуре неоднородный. В целом по округу тенденция к стабилизации заболеваемости. Но есть второй показатель – распространенность, то есть количество больных, живущих с вирусом ВИЧ. И их число у нас растет. СЗФО в основном пополняется людьми ВИЧ-инфекцией за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом на долю Северной столицы приходится более 55% инфицированных ВИЧ, что пропорционально числу жителей региона», — сказал Николай Беляков.

Эксперт отметил еще одну тенденцию — эпидемии ВИЧ приобрела новый вид коморбидных тяжелых состояний. Иными словами, все больше инфицированных людей имеют сразу несколько хронических заболеваний, связанных с иммунодефицитом, таких как туберкулез, гепатит и другие социально значимые инфекции. По словам Белякова, это закономерно, потому что эпидемия «стареет».

«Поскольку люди с ВИЧ благодаря медицине стали жить дольше, число больных со стажем, с более выраженной иммуносупрессией (угнетением иммунитета), растет. А это значит, что присоединяется туберкулез, гепатит, оппортунистический инфекции. И сейчас, наверное, самая актуальная тема для рассмотрения — это совокупность заболеваний», — сказал эксперт, подчеркнув, что около половины пациентов, которые вновь выявлены, уже нуждаются в противовирусной терапии.

Отметим, что, по данным на 31 декабря 2016 года, за весь период наблюдения в СЗФО были зарегистрированы 123 тысячи случаев выявления ВИЧ-инфекции, это 11,5% от общего объема печальной российской статистики. Из них 24 тысячи инфицированных уже умерли.

Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ унес более 35 миллионов жизней.

С 15 по 21 мая 2017 года во всех регионах страны в третий раз проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».