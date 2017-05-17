Трамп хочет заставить исламские государства бороться с экстремистами
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Вашингтон, 17 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует потребовать от лидеров мусульманских стран активизировать борьбу с исламскими радикалами.
«Я буду говорить с лидерами мусульманских стран, чтобы вызвать их на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры», — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее стало известно о том, что первая встреча президента США Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в Гамбурге.
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