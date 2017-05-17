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Политика
Трамп хочет заставить исламские государства бороться с экстремистами

Трамп хочет заставить исламские государства бороться с экстремистами

20:24  17 Мая 2017
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Трамп хочет заставить исламские государства бороться с экстремистами

Вашингтон, 17 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует потребовать от лидеров мусульманских стран активизировать борьбу с исламскими радикалами.

«Я буду говорить с лидерами мусульманских стран, чтобы вызвать их на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что первая встреча президента США Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в Гамбурге.

Алексей Громов
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