Трамп хочет заставить исламские государства бороться с экстремистами

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Вашингтон, 17 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует потребовать от лидеров мусульманских стран активизировать борьбу с исламскими радикалами.

«Я буду говорить с лидерами мусульманских стран, чтобы вызвать их на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что первая встреча президента США Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться в Гамбурге.