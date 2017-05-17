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Украина
Верховной раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленту

Верховной раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленту

20:14  17 Мая 2017
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Верховная рада может рассмотреть закон об отмене запрета георгиевской ленты

Киев, 17 мая. Депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» внесли на рассмотрение парламента проект постановления об отмене решения о запрете георгиевской ленточки на Украине. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».

Накануне Верховная рада поддержала законопроект о запрете использования георгиевской ленты на Украине, однако в ходе обсуждения законопроекта депутат «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич заявил, что у него есть замечания к этому документу.

«Поскольку замечания к содержанию законопроекта были высказаны народным депутатом и содержались в заключении Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной рады, окончательное принятие законопроекта противоречит регламенту», — говорится в пояснительной записке проекта постановления об отмене решения о запрете георгиевской ленты на Украине.

Согласно регламенту Верховной рады, принятые депутатами законы могут быть отменены до их подписания председателем парламента.

#шуфрич
Алексей Громов
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