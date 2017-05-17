Новороссия сегодня: ДНР не откажется от Кобзона, ЛНР — от георгиевских лент

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Новороссия, 17 мая. Лишить Кобзона украинских наград и званий — абсурд, заявляют в министерстве культуры ДНР. Донбасские шахтеры обвиняют Ахметова в поддержке экономической агрессии Киева. В Луганске усмотрели оруэлловщину в запрете георгиевских лент на Украине. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

В ДНР всегда будут рады Кобзону

Киевские власти приняли решение лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона всех наград и премий, когда-либо полученных им на Украине. В министерстве культуры Донецкой народной республики — а в ДНР Кобзону также присвоено звание народного артиста — считают данное решение абсурдным.

«Очень жаль, что на Украине принимаются такие абсурдные решения. Забвение подвигов наших предков, переписывание истории и очернение людей, имеющих неоспоримые заслуги перед Отечеством, являются характерными особенностями политики нынешней украинской власти», — заявляет и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

Киев в очередной раз предает забвению историю Украины и пытается переписать историю. С самого начала гражданской войны Иосиф Кобзон оказывал поддержку народу Донбасса, отмечает Желтяков. За это жители ДНР будут ему всегда благодарны. «В то время как в Киеве ведут «охоту на ведьм», у нас Иосиф Кобзон — всегда желанный гость», — резюмирует позицию донецких властей и.о. министра.

Напомним, что 16 мая 2017 года Иосиф Кобзон был лишен своих наград и званий тем же постановлением, которое запретило действие на территории Украины таких интернет-ресурсов как «Яндекс», Mail.ru и «ВКонтакте».

От шахтеров Донбасса — Ахметову

Шахтеры Донбасса недовольны бизнесменом Ринатом Ахметовым. Главный энергетик шахты имени Свердлова Червонопартизанского шахтоуправления Артем Лакида сегодня публично обвинил Ахметова в том, что тот действует заодно с киевскими властями и делает все, чтобы развалить экономику и государственность ЛНР и ДНР.

Напомним, что недавно шахта имени Свердлова, принадлежащая ахметовскому холдинку «СКМ», перешла под временное внешнее управление луганских властей.

«У Рената Ахметова настрой проукраинский, поэтому на помощь никакую рассчитывать и не приходилось – нас просто тут бросили и все, хотя от ЛНР не было никакого препятствия», — заявил Лакида.

Ахметов, продолжает шахтер, поддерживает идеологическую линию Киева о существовании «единой Украины». Соответственно, «все мысли у него направлены так же, как действуют украинские власти, а украинские власти нацелены на то, чтобы республики развалить».

Стремления простых жителей и рабочих Донбасса Ахметову не интересны. Несмотря на все имеющиеся у него возможности, Ахметов до сих пор не попытался помочь своим предприятиям на территории ЛНР и ДНР. Артем Лакида отметил также, что Ахметов сыграл не последнюю роль в организации энергетической блокады региона.

1984

Решение киевских властей запретить в стране ношение георгиевских лет является еще одним шагом на пути к установлению полицейского государства на Украине, считает председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров. Это тем более очевидно, учитывая как рьяно официальный Киев ограничивает доступ своих граждан к альтернативной информации. Вчерашний запрет на территории Украины российских социальных сетей и поисковиков — прямое тому подтверждение.

«Наблюдая за происходящим на Украине, меня все больше поражает сходство выстраиваемой там тоталитарной диктатуры с мрачным пророчеством культовой антиутопии Оруэлла. Причем параллели не просто очевидные, а местами уходящие в карикатурный гротеск – такое впечатление, что украинцы решили развить и продолжить идеи Оруэлла и довести их до полного абсурда», — заявил писатель.