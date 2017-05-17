В НАТО рассказали о судьбе ИГ после освобождения Мосула и Ракки

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Брюссель, 17 мая. Борьба с ИГ* не закончится с взятием иракского Мосула и сирийской Ракки, поскольку необходимо победить саму идеологию террористов, считает глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

Противостояние терроризм гораздо шире, чем победа над ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, заявил представитель НАТО генерал Петр Павел. По его мнению, необходимо отличать физическое и идеологическое поражение террористов. «Речь идет и о поражении их идеологии. Это будет долгая битва, она не закончится с взятием Мосула и Ракки,”- сказал генерал. Он выразил уверенность, что эта борьба затронет все уровни, включая политический, социальный и экономический.

* Организация запрещена на территории РФ.