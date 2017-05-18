«Чувствую страшную зависть лузера»: Усманов записал видеообращение к Навальному

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Москва, 18 мая. Бизнесмен Алишер Усманов решил обратиться к Алексею Навальному и интернет-аудитории, разместив видеозапись на своей станице в соцсетях перед рассмотрением судом его иска к блогеру о клевете.

«Добрый день, Алексей Навальный, меня зовут Алишер Усманов. Имея в виду, что наши юристы будут сейчас разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить им голову, я все же решил для себя необходимым сделать это видеообращение людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более, что к Интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты — я его не пользую, я его развиваю. Я думаю, что пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле, тем более что ты сам меня давно об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Вот сейчас сядь поудобнее, я попробую спокойно, неторопясь объяснить тебе, почему это так. Негодяй, на мой взгляд, это человек, который, не зная другого, готов лгать и о нем. Этим мастерством ты обладаешь просто великолепно. В степени, превышающей любые человеческие нормы. Ты врешь, что я преступник, и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Мне скрывать нечего: я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу — о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я не давал в очередной раз», — заявил Усманов.

В видеозаписи Усманов подробно рассказывает Навальному о своих доходах и расходах. Одних только налогов бизнесмен заплатил на 1,5 млрд долларов, а на внешних рынках получил прибыль в 4 млрд долларов, 1 млрд из которых передал на благотворительность, а остальное вложил в развитие России.

«Ты во всем врешь. В том, что я получал это бесплатно. Я не понимаю, какие у тебя основания так говорить. Единственное участие в государственном аукционе было у нас в 2008 году, когда мы за право на разработку месторождения заплатили рекордную сумму – полмиллиарда долларов. И это была самая крупная сделка с государством вне нефтегазового сектора. После этого мы почти такую же сумму вложили в разработку, техническую документацию, и сегодня уже выходим на промышленную разработку этого месторождения, — рассказал предприниматель. — Помимо этого, самое важное – ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где платишь налоги? И вообще — ты платишь налоги? А вот я плачу налоги только в России. Я хочу, чтобы люди, которым ты врешь, морочишь мозги, лжешь, клевещешь, знали: только в этом году я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу».

По его словам, в отличие от Навального, он заплатил за все своим трудом и способностями.

«Тебе никогда не удастся меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной. Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов — честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель таких, как ты, Алексей Навальный — это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать — это лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — продолжает бизнесмен.

Усманов считает, что Навальным движет «зависть неудавшегося бизнесмена».

«Кстати, по поводу всех остальных средств, которые тебя так мучают, хочется тоже сказать. Чувствую страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. Я очень много сделок делал за рубежом, на биржах других стран. В Лондоне, Нью-Йорке. Я заплатил с этого прекрасные цифры налогов. А прибыль, которую я заработал, составила порядка 4,5 миллиарда долларов. Так вот из этих денег я еще миллиард отдал на благотворительность и просто помощь людям. Это тоже взятки? Ну а на остальные, если тебе очень интересно, я и купил все то, что я имею. В том числе и прекрасную лодку и самолет, потому что вообще, Леша, я живу в счастье, в отличие от тебя. Ты врешь и в следующем — когда говоришь, что я взятки беру. Ты пойми, взятки не регистрируют в регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо читать книжки по недвижимости, по земельной собственности», — сказал Усманов.

Люблинский суд Москвы 18 мая начнет подготовку к рассмотрению иска Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержений ряда обращений блогера, в частности о передаче Усмановым фонду «Соцгоспроект» участка и дома в поселке Знаменское стоимостью 5 млрд руб, сообщает «Коммерсант».