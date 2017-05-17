ДНР: в Ясиноватой при обстреле ВСУ погиб мирный житель, еще один ранен

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обстрел

Донецк, 17 мая. За минувший день украинские силовики выпустили по окрестностям Ясиноватой 68 мин и танковых снарядов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

В результате артиллерийских ударов ВСУ по окраинам Ясиноватой погиб мирный житель, еще один получил ранения.

«На протяжении всего дня ВСУ обстреливали окраины Ясиноватой — поселок Крутая Балка и село Яковлевку. В общей сложности с позиций противника было выпущено 68 мин и танковых снарядов. В поселке Крутая Балка погибла женщина 1955 года рождения, а также ранение получил мужчина 1983 гора рождения», — сообщил источник.

Стоит отметить, что в последние дни ВСУ активизировали обстрелы в районе Ясиноватой. Только за минувший день с украинские силовики выпустили по окраинам Ясиноватой более 70 мин и снарядов.