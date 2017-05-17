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Россия
Мэрия Москвы назвала сроки отключения отопления

Мэрия Москвы назвала сроки отключения отопления

20:06  17 Мая 2017
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Мэрия Москвы назвала сроки отключения отопления

Москва, 17 мая. Отключение отопления в домах жителей российской столице стартует с 18 мая. Такими данными в среду поделился руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский.

«18 мая с 08:00 утра мы приступаем к отключению отопления. В течение пяти дней последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Москвы было объявлено штормовое предупреждение.

Алексей Громов
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