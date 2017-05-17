Ирак не обращался к «Лукойлу» по вопросу сокращения нефтедобычи в стране

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Ирак не просил российского нефтяника «Лукойл» сокращать добычу нефти в стране, заявил глава компании Вагит Алекперов в кулуарах заседания бюро Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов прокомментировал вопрос сокращения уровня добычи нефти в странах-членах ОПЕК. «Пока никакого указания от министерства не было», — заявил он в кулуарах заседания бюро РСПП. Напомним, что в ноябре 2016 года в Австрии прошел саммит ОПЕК, в ходе которого было достигнуто соглашение о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.​