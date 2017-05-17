Автоледи избила инспектора за протокол о неправильной парковке в Москве

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Москва, 17 мая. Женщина избила дорожного инспектора в Москве за протокол о неправильной парковке. Об этом сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Инцидент произошел на Новой площади в центре Москвы, где автолюбительница оставила свое транспортное средство под знаком, запрещающим парковку. Инспектор МАДИ дождалась владелицу автомобиля, попросила у нее документы и составила протокол о правонарушении, что вызвало неадекватную реакцию у нарушительницы.

«Нарушительница выбила из рук инспектора рабочий планшет и начала наносить ей удары руками и ногами, после чего села в автомобиль и попыталась скрыться с места происшествия», — говорится в сообщении.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.