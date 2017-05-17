Россия впервые в истории открыла паромное сообщение с КНДР

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Москва, 17 мая. Генконсул РФ Юрий Бочкарев сообщил, что Россия и КНДР впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, этот шаг окажет положительное влияние на развитие регионального туризма и торговых связей двух стран.

Группа китайских туристов на борту судна «Мангёнбон-92», принадлежащего КНДР, отправилась из Расона во Владивосток. По словам главы управления морского и автомобильного транспорта Расона Ли Бо Ира, реализация паромного сообщения между Россией и КНДР даст положительный импульс развитию двусторонних отношений в области торговли и туризма. Такого же мнения придерживается и генконсул РФ Юрий Бочкарев.