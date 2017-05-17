Американский конгрессмен потребовал импичмента Трампа
В закладки
Москва, 17 мая. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Эл Грин призвал начать импичмент президента США Дональда Трампа. Видео его выступления было опубликовано на телеканале C-Span.
Конгрессмен заявил, что не преследует никаких политических целей, а просто верит в «великие идеалы», за которые выступают в США. Грин подчеркнул, что «никто не может стоять выше закона, включая президента».
Сейчас, по мнению конгрессмена, демократия в США находится «под угрозой». Ранее демократы уже требовали провести расследование в отношении Дональда Трампа.
Комментарии