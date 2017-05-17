Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Американский конгрессмен потребовал импичмента Трампа

Американский конгрессмен потребовал импичмента Трампа

19:25  17 Мая 2017
249

Американский конгрессмен потребовал импичмента Трампа

Москва, 17 мая. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Эл Грин призвал начать импичмент президента США Дональда Трампа. Видео его выступления было опубликовано на телеканале C-Span.

Конгрессмен заявил, что не преследует никаких политических целей, а просто верит в «великие идеалы», за которые выступают в США. Грин подчеркнул, что «никто не может стоять выше закона, включая президента».

Сейчас, по мнению конгрессмена, демократия в США находится «под угрозой». Ранее демократы уже требовали провести расследование в отношении Дональда Трампа.

#дональд трамп
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть