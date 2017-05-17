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Сирия, 17 мая. САА атаковала позиции террористов ИГ** в районе стратегического нефтяного месторождения Арак в восточной части Хомса. СВУ, заложенное боевиками ИГ в Багдаде, удалось обезвредить. Армия САР отбила ключевые позиции исламистов в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила как минимум четыре укрепленных пункта в районе поселения Бейт Наима в Восточной Гуте; атаковала позиции террористов ИГ у нефтяного поля Арак на востоке провинции Хомс; нанесла несколько авиаударов по укрепрайонам боевиков в пригороде Аль-Хулы к северо-западу от Хомса; обстреляла опорные пункты радикалов в квартале Аль-Маншия в городе Даръа, а также вблизи Аль-Латамины на севере Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: подбила два танка САА в районе города Бейт Наим в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия** (ССА): захватила артиллерийскую установку САА на фронте Аль-Караси на юге провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): вновь атаковало позиции САА в районе аэродрома Дейр эз-Зора; пыталось устроить новый теракт в Багдаде.

Провинция Дамаск

Вновь возобновились бои между правительственными войсками и исламистами вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Бейт Наима в Восточной Гуте Дамаска. Город находится под контролем отрядов группировки «Джейш Аль-Ислам». Боевики атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА), несмотря на то, что район является одной из зон деэскалации, утвержденных меморандумом 6 мая этого года. В результате атаки два танка сирийской армии были повреждены, сообщает портал Baladi Network. САА нанесла ответный удар по позициям боевиков из ракетных установок. После армия Башара Асада начала активное наступление в этом районе. Во главе 105-й бригады Республиканской гвардии правительственные подразделения штурмовали Бейт Наиму, наступая с юга. В ходе штурма у радикалов «Джейш Аль-Ислам» было отбито как минимум четыре укрепленных пункта. По словам корреспондента Al Masdar News Ибрагима Жудеха, сирийская армия во второй половине дня все-таки вошла в Бейт Наиму. Однако ожесточенные бои за населенный пункт продолжаются до сих пор. Пока сообщается, что в результате противостояния были ликвидированы по меньшей мере семь боевиков.

Как сообщает портал AMN, если САА удастся взять под полный контроль населенный пункт в ближайшие дни, сирийские войска смогут затем нанести удар по ключевому городу Отайя, который расположен к северу от Бейт Наимы и пока также находится в оккупации исламистов.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо ситуация остается напряженной. Боевикам удалось захватить артиллерийскую установку сирийской армии на фронте недалеко от населенного пункта Аль-Караси. Об этом заявил Twitter-канал (@abo_mojahed9900).

Также в боях был убит Али Рид Кабади, командир одного из отрядов иранского проправительственного ополчения, сообщил близкий к вооруженной оппозиции источник в Twitter (@alEtihad_Press).

Напомним, Алеппо был освобожден в конце прошлого года, однако столкновения вблизи города продолжаются до сих пор, поскольку к югу и к западу от административного центра сконцентрированы мощные резервы и ресурсы оппозиционных сил.

Провинция Хомс

На территории сирийской пустыни разгорелись ожесточенные бои к северо-востоку от Пальмиры. Во главе со спецотрядом «5-й штурмовой корпус», бойцы которого были обучены российскими военнослужащими, как утверждает информагентство AMN, правительственные войска атаковали опорные пункты террористов «Исламского государства»* в районе стратегически важного месторождения Арак в восточной части Хомса. Отряды сирийской армии использовали ракетные установки, танки и противотанковые ракетные комплексы для прикрытия наступающих групп. Согласно ливанскому информагентству Al Masdar News, множество боевиков ИГИЛ были ликвидированы и получили ранения в ходе столкновений.

Командование САА официально сообщило о начале новой военной операции, целью которой является освобождение блокады Дейр эз-Зора. Наступление будет вестись со стороны Пальмиры вдоль трассы, связывающей эти населенные пункты.

Произошли столкновения и в северной части провинции на территории одной из зон безопасности. Как сообщает источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в пригороде Аль-Хулы к северо-западу от административного центра региона. Напомним, что в данной части провинции находится анклав оппозиционных сил, на территории которого действует одна из самых радикальных антиправительственных группировок «Джебхат Ан-Нусра»***.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным портала Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, террористы «Исламского государства» вновь атакуют позиции САА в районе аэродрома Дейр эз-Зора. В данный момент стороны ведут взаимные перестрелки из артиллерийских орудий. Никаких данных о потерях пока не поступало. Напомним, вчера боевики уже пытались атаковать опорные пункты правительственных войск в этом районе. Однако в результате наступление обернулось неудачей, поскольку десятки бойцов ИГИЛ покинули передовые позиции после того, как их пулеметы перехватили военнослужащие сирийской армии. Всего было ликвидировано более 30 террористов ИГ, а также два военных пикапа формирования. Провинция Даръа

Оппозиционный источник сообщил о том, что артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в квартале Аль-Маншия в городе Даръа. Сведений о возможных потерях в рядах вооруженной оппозиции не приводится.

Напомним, на территории столицы региона и ее окрестностей действует режим прекращения огня. Однако бойцы правительственных войск вынуждены открывать огонь по укрепрайонам исламистов, поскольку отряды Сирийской свободной армии (ССА) постоянно ведут провокационные обстрелы опорных пунктов сил Башара Асада.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@SyriaPressorg1), связанный с исламистскими организациями, вновь сообщает об артиллерийских обстрелах со стороны сирийской армии позиций боевиков к югу от оккупированного города Аль-Латамина, а также в районе населенного пункта Лахая на севере Хамы. Никаких официальных подтверждений данной информации не поступало.

Северная часть провинции входит в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, на территории которых запрещены какие-либо боевые действия. Тем не менее в этом регионе базируются отряды террористического формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», на которое режим перемирия не распространяется.

Ирак

Очередная попытка теракта произошла в столице Ирака — Багдаде. Согласно сообщению портала Al Sumaria, полиции города удалось предотвратить взрыв. Саперы обезвредили две бомбы, заложенные на территории рынка в населенном пункте Аль-Шала в северо-западных предместьях города Багдад. К счастью, никто не пострадал. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами «Исламского государства», которые многократно совершали теракты в столичном регионе Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.