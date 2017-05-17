Минтранс РФ пообещал небольшие скидки для большегрузов в системе «Платон»

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Москва, 17 мая. В российским Минтрансе рассказали, что для владельцев большегрузов, которые проезжают в год не менее 60 тысяч километров, скидки по системе «Платон» будут незначительными.

Система «Платон» предназначена для компенсации ущерба, наносимого дорогам тяжелыми грузовиками, а средства, которые она собирает, направляются на их восстановление, поэтому скидки будут незначительными. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих, комментируя вопрос по скидкам для владельцев большегрузов, которые проезжают в год не менее 60–95 тыс. км. По словам представителя транспортного ведомства, в настоящее время ведется работа по расчету размера соответствующих скидок.​