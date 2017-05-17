Стало известно, когда начнет действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС

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Страсбург, 17 мая. Решение Европейского парламента о предоставлении гражданам Украины безвизового режима вступит в силу в ночь на 11 июня 2017 года. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу. Наши граждане смогут совершать туристические поездки в страны ЕС на основе биометрического загранпаспорта», — сказал Елисеев.

Стоит отметить, что сегодня в Европейском парламенте состоялась церемония подписания документа, который вводит безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Украины. Документ вступить в силу через 20 дней со дня подписания.