«Роснефть» может изменить сумму требований к АФК «Система»

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Москва, 17 мая. Главный исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин не исключает возможности увеличения общей суммы требований к АФК «Система».

«106 миллиардов рублей — это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитает в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 миллиардов рублей» — цитирует его слова издание «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Башкирии принял иск «Роснефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании на сумму 106,6 миллиарда рублей.