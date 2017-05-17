Сирия сегодня: САА впервые примет участие в Армейских играх, в Дамаске боевики хотят сдаться

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Сирия, 17 мая. Республиканская гвардия Сирии наступает в Восточной Гуте. В Дамаске боевики подумывают о капитуляции. Сирия отправляется на третьи Армейские игры. Израильский министр грозит Асаду смертью. Американский самолет-разведчик пролетел рядом с авиабазой «Хмеймим». В Даръа террористы несут потери. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Сирия отправляется на Армейские игры

Летом 2017 года, с 29 июля по 12 августа, в России, Белоруссии, Казахстане и Китае пройдут третьи Армейские международные игры. Наряду с Израилем, Узбекистаном и ЮАР, Сирия станет одной из стран, которая примет в них участие впервые. На данный момент 27 государств подтвердили свое участие в мероприятии, еще 16 заявили о своем интересе к нему. Всего приглашения направлены 73 странам мира. Традиционно Армейские игры включают в себя танковый биатлон и состязание в снайперской подготовке. Кроме того, на них военные, прибывшие из разных концов мира, могут продемонстрировать свои навыки ведения разведки.

Победа в Восточной Гуте

Сегодня ночью сирийская армия начала важную операцию в пригороде столицы. Правительственные войска пошли в наступление в Восточной Гуте. Основной целью операции стал населенный пункт Бейт-Найем (Beit Nayem), контролируемый альянсом джихадистов «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ).

Сегодня в районе полудня правительственные войска вошли в селение с южной стороны. Ударному кулаку сирийских военных во главе с 105-й бригадой Республиканской гвардии удалось захватить четыре важных опорных пункта, удерживаемых боевиками. По сведениям, полученным новостным агентством Al-Masdar у военного источника, в боях за Бейт-Найем силы «Джейш аль-Ислам» потерями как минимум семь человек убитыми.

Военные планируют установить полный контроль над населенным пунктом в течение ближайших нескольких дней. После этого сирийская армия выдвинется по направлению к городу Аутайе (Autaya), расположенному на севере оазиса Восточная Гута.

Переговоры в Дамаске

Переговоры начались в Дамаске. Их цель — обеспечить мирную сдачу южного района города Аль-Кадам. В настоящий момент этот квартал все еще удерживается различными бандформированиями, действующими в составе так называемой вооруженной оппозиции. Тем не менее их воля к сопротивлению постепенно ослабевает.

Как сообщает агентство Al-Masdar, сегодня в Аль-Кадам прибыла делегация правительственных переговорщиков. По предварительным данным, боевики готовы оставить район, если им и членам их семей будет предоставлена возможность для эвакуации в провинцию Идлиб.

Это уже не первая капитуляция антиправительственных боевиков за последнее время. В конце прошлой недели сдались антиправительственные силы, удерживающие восточные районы Дамаска Тишрин, Барзех и Аль-Кабун. После этого Сирийская Арабская Армия (САА) получила возможность сконцентрироваться на анклавах сопротивления боевиков в южных районах Аль-Кадам, Ярмук и Ялда.

Угрозы из Израиля

Хоть вскоре им придется встретиться на спортивном мероприятии, не все так хорошо в отношениях между Сирией и Израилем.

Вчера израильский министр строительства Йоав Галант призвал сегодня на пресс-конференции в Иерусалиме убить президента Сирии Башара Асада в отместку за якобы совершенные им военные преступления.

Президента Асада, считает отставной генерал-майор, бывший командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля, следует физически устранить, так как «ему нет места в этом мире». Галант напрямую сравнил Асада с руководителями фашисткой Германии. Его преступления, настаивает министр, сравнимы с Холокостом.

«Я думаю, что мы перешли красную линию. Я думаю, что пришло время убить Асада. Все так просто», — негодует отставной военный.

Американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик сегодня были замечен в ходе полета у российских военных объектов в Сирии. Это следует из данных западных порталов, которые отслеживают полеты военной авиации из разных стран. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon поднялся в воздух на американской военной базе «Сигонелла» в Сицилии и пролетел у сирийских берегов. По всей видимости, в задачу самолета входило исследовать обстановку у базы ВМФ России «Тартус» и на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

Бои в Даръа

В провинции Даръа три полевых командира запрещенной в России террористической организации «Тахрир аль-Шам» расстались сегодня с жизнью. Они погибли в неудавшемся наступлении на позиции Сирийской арабской армии в квартале Аль-Маншия, лежащем на юге города Даръа, административного центра одноименного региона. Имена погибших командиров джихадистов — Билал Абу Заид (Bilal Abu Zaid), Абу Хашем Ал-Табуки (Abu Hashem al-Tabuki) и Моэтаз Аль-Набвани (Moetaz al-Nabwani).