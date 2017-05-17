В Сети появились первые фото российского Kia Rio нового поколения
Москва, 17 мая. Первые снимки Kia Rio нового поколения опубликованы на форуме российского клуба автопроизводителя. Обновленный более современный дизайн машины станет ближе к китайской версии K2.
Изменения ждут передний бампер, решетку радиатора, колодцы противотуманок и блок управления магнитолой. В салоне нововведения коснутся руля, у которого поменяется форма, расположения кнопок управления и обогрева сидений, в также бортового компьютера, который переместят вправо.
Серийная сборка автомобиля стартует в Петербурге в августе, а в автосалоны новинка поступит в сентябре. Российским автомобилистам будут доступны версии с бензиновым двигателем объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 и л.с. с автоматом или шестиступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость иномарки пока неизвестна. Текущая версия Kia Rio продается в базовой комплектации от 650 900 рублей.