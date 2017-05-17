В сети появились первые фото российского Kia Rio нового поколения‍

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Москва, 17 мая. Первые снимки Kia Rio нового поколения опубликованы на форуме российского клуба автопроизводителя. Обновленный более современный дизайн машины станет ближе к китайской версии K2.

Изменения ждут передний бампер, решетку радиатора, колодцы противотуманок и блок управления магнитолой. В салоне нововведения коснутся руля, у которого поменяется форма, расположения кнопок управления и обогрева сидений, в также бортового компьютера, который переместят вправо.

Серийная сборка автомобиля стартует в Петербурге в августе, а в автосалоны новинка поступит в сентябре. Российским автомобилистам будут доступны версии с бензиновым двигателем объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 и л.с. с автоматом или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость иномарки пока неизвестна. Текущая версия Kia Rio продается в базовой комплектации от 650 900 рублей.