ДНР: оператор «МТС Украина» отключил номера экстренных служб в Донецке

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Донецк, 17 мая. Оператор сотовой связи «МТС Украина» отключил услугу звонков на номера экстренных служб на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров ДНР.

По данным ведомства британская компания Vodafone Group, которая является владельцем мобильной сети «МТС Украина», заблокировала звонки на номера экстренных служб ДНР.

«Вследствие очередной попытки геноцида жителей Донбасса украинская власть заблокировала связь абонентов Vodafone с экстренными службами ДНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания Vodafone заблокировала доступ к социальной сети «ВКонтакте». При попытке зайти на сайт vk.com с помощью мобильного интернета от Vodafone, появляется сообщение «нет связи с сайтом». Украинские мобильные операторы «Киевстар» и lifecell также начали блокировать доступ пользователей в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Накануне был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц в России. Кроме того, санкции коснулись российских СМИ, а также сервисов «Яндекс», Mail.Ru и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые согласно указу Порошенко должны быть заблокированы на территории Украины.