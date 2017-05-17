Захарченко заподозрили в получении взятки дисконтной картой рыбного ресторана

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Москва, 17 мая. Полковник МВД Российской Федерации Дмитрий Захарченко мог получить взятку в виде скидки в ресторане La Maree. Об этом сообщил адвокат фигуранта громкого коррупционного дела Александр Горбатенко.

Следователи считают, что ресторатор Меди Дусс предоставил Захарченко дисконт на 3,5 миллиона рублей.

«Дисконт на счет в ресторане вменяется как получение взятки. А картой пользовались разные люди» — отметил Горбатенко.

Ранее стало известно о том, что Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте счетов на 16 миллионов долларов по делу Дмитрия Захарченко.