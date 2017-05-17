Кругом враги: как Россия может «захватить» Украину при помощи «Яндекс.Пробок» и танчиков

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В Киеве заявили, что Россия могла бы использовать сервисы «Яндекса» для наступления на Украину. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

С заявлением о возможном планировании российской атаки на Украине с помощью «Яндекса» выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Валентин Петров. По его словам, тот же сервис «Яндекс.Пробки», или Яндекс.Навигатор» предоставляет онлайн-информацию о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех украинских дорог. Что же касается интернет-карт, то Петров уверен, что они способны заменить России «агентуру, разведчиков, спутники». «Мы все сами даем», — констатировал он.

Однако Украина уже ничего не дает России — указом президента Петра Порошенко все сервисы «Яндекса» в стране теперь под запретом. Но, как говорится, запретный плод сладок.

Журналист и политолог Юрий Кот в беседе с корреспондентом ФАН подал официальному Киеву еще пару идей того, что нужно запретить на Украине.

«Маразм крепчает. Действуя, исходя из логики, что «Яндекс» был необходим министерству внутренних дел России для наступления на Украину, я советую Киеву запретить «танчики», поскольку игра World of Tanks — это серьезнейшая наработка навыков владения танком. Есть смысл обязательно запретить игру «Казаки» — там реально серьезная графика и используются национальные костюмы украинских казаков. Это не шутки, а издевательство над национальной символикой. Казаки же там гибнут, — смеется Юрий Кот. — Такое ощущение, что весь кабинет министров вместе с президентом не выходят из длительного запоя по случаю получения безвиза. Конечно, запрет «Яндекса» оправдывается тем, что Россия якобы собиралась наступать, используя «Яндекс.Карты» для нападения. Это даже уже не шизофрения. Не исключено, что министры вместо длинноногих 20-летних девушек понабирали себе замов из 3-5 класса школы. Такая мотивация вызовет у нормального человека улыбку, а затем — ужас. Это ярчайшая демонстрация деградации, идиотизма и неспособности руководить всех тех, кто сегодня находится у власти на Украине».

С тем же успехом Киев должен запретить и Google, поскольку один из основателей компании — Сергей Михайлович Брин — русский, хоть и давно является гражданином США, считает политолог.

«Они чувствуют Google родным, поскольку современная Украина — новый штат Америки. Но если компания хоть на один процент русская, то надо запрещать, — уверен Юрий Кот. — Вообще, стоит сначала запретить Google, потому что кругом враги. Затем стоит отменить все фамилии, заканчивающиеся на «ев», «ов» и «ин». Это очень важно для победы украинского маразма над здравомыслием».

«А что мешает использовать Google-карты? Или танки и самолеты боятся в пробку попасть, — шутит украинский независимый политический обозреватель Павел Карназыцкий. — Это мне напоминает ребенка, который, напроказничав, начинает искать убедительное обоснование, чтобы мама не ругала. И только от его развития зависит, каких монстров он нафантазирует. У украинских чиновников видимо не развиты ни ум, ни фантазия, они кроме Путина в своей глупости не винят никого».

Напомним, что кроме «Яндекса» в расширенный санкционный список попал сервиc Mail.ru. В числе вражеских оказались социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также производители антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Российские СМИ, такие как «Россия сегодня», «Рен-ТВ», РБК и «Звезда», пополнили украинский черный список, а также ряд депутатов Госдумы РФ. Также на Украине теперь запрещен доступ к сайтам авиакомпаний UTair и «Аэрофлот».

В то же время соцсеть «ВКонтакте» уже побила на Украине все мыслимые рекорды по посещаемости. В официальном сообщении администрации соцсети сказано, что за сутки «ВКонтакте» посетили 18 миллионов уникальных пользователей.

Правозащитники из Human Rights Watch потребовали у президента Порошенко отменить закон и восстановить доступ к заблокированным ресурсам. Порошенко в свою очередь заявил, что снимет ограничения с российских сайтов только в том случае, если «Россия прекратит агрессию».