Эксперты о «крематориях» в Сирии: США кошмарят небылицами мировое сообщество

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Обвинения администрации США в адрес сирийского правительства ничем не обоснованы, заявили в среду, 17 мая, представители МИД Сирийской Арабской Республики. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, администрация США выпустила «новую голливудскую историю, оторванную от реальности», утверждая, что в военной тюрьме Сейдная недалеко от Дамаска были якобы построены крематории.

МИД Сирии также обратило внимание, что обвинения США были выдвинуты во время начала нового раунда политического диалога в Женеве, сообщает арабское информационное агентство САНА. И, как заявил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, обвинения Госдепа США в адрес Сирии – это попытка прикрыть проблемы в собственной стране «обличительными» мифами о Башаре Асаде.

«Все, что мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки – это легенды прикрытия, причем легенды прикрытия по всем фронтам. Это касается дискредитации собственного президента, касается дестабилизации обстановки в Соединенных Штатах», - отметил Жилин.

То же самое можно сказать и о пропагандистской войне, развязанной США против Асада, и истории о «крематориях»: как считает эксперт, Вашингтон ведет сознательную дезинформацию – не заботясь, кстати, о достоверности своих легенд.

«Придумываются самые откровенные небылицы для того, чтобы кошмарить собственный народ, кошмарить мировое сообщество, и так далее. Иногда складывается впечатление, что пропагандистская машина Соединенных Штатов пошла вразнос. Уже никто не задумывается хотя бы о том, чтобы создавать легенды, более-менее похожие на реальность – поэтому удивляться совершенно нечему. Все это будет усиливаться, и все будет поставлено Вашингтоном с ног на голову», - сообщил военный эксперт.

В качестве доказательств американцы предъявили старые фотографии со спутника, на которых эксперты Госдепартамента США якобы разглядели злополучный «крематорий». Однако такие снимки не могут быть весовыми аргументами при вышеупомянутом обвинении, заявил в беседе с ФАН военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов: по его словам, такие обвинения говорят о том, что обвиняющая сторона «в своих фантазиях дошла до уровня шизофрении».