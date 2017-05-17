США выразили интерес к возобновлению переговоров по Приднестровью

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Тирасполь, 17 мая. США заинтересованы в возобновлении переговоров по вопросу Приднестровья, об этом заявил американский посол в Молдавии Джеймс Петтит на встрече с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

США выразили готовность помогать и способствовать процветанию Приднестровья, однако многое зависит не от Вашингтона, а от Молдовы и от других участников переговоров формата 5+2. «Все мы ждем прогресса в переговорном процессе. Несмотря на заверения молдавских политиков о готовности к диалогу, в итоге пересматриваются вопросы, которые остаются нерешенными. Но мы не теряем надежду на прогресс в переговорах», – заявил посол США в Молдавии Джеймс Петтит на встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Напомним, что последняя встреча по вопросу о урегулирования приднестровского конфликта прошла в столице ФРГ летом прошлого года.​