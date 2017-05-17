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Общество
Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире

Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире

19:02  17 Мая 2017
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Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире

Дели, 17 мая. Подросток из Индии Рифат Шаарук собрал самый маленький в мире спутник.

Изобретателю всего 18 лет. Однако юный возраст не помешал подростку победить на конкурсе Cubes in Space, где он представил 64-граммовый спутник, сделанный из распечатанных на 3D-принтере деталей из углеродного волокна. Конкурс был организован при поддержке американского космического агентства NASA.

На спутнике установлены бортовой компьютер и восемь небольших датчиков, которые измеряют вращение, ускорение и магнитосферу Земли. Спутник запустят с острова Уоллопс в июне этого года. Он произведет четырехчасовой суборбитальный полет и проведет 12 минут в условиях микрогравитации. Рифат назвал свой спутник KalamSat в честь бывшего президента Индии Абдула Калама.

#индия #nasa
Алексей Громов
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