Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире

В закладки

Скопировать

Дели, 17 мая. Подросток из Индии Рифат Шаарук собрал самый маленький в мире спутник.

Изобретателю всего 18 лет. Однако юный возраст не помешал подростку победить на конкурсе Cubes in Space, где он представил 64-граммовый спутник, сделанный из распечатанных на 3D-принтере деталей из углеродного волокна. Конкурс был организован при поддержке американского космического агентства NASA.

Space Kidz India - Kalamsat 3D printed structure to be flown on CiS SR-4 @NASAWallops on June 22nd! pic.twitter.com/Kv8hVaJJUK — Cubes In Space (@CubesInSpace) May 13, 2017

На спутнике установлены бортовой компьютер и восемь небольших датчиков, которые измеряют вращение, ускорение и магнитосферу Земли. Спутник запустят с острова Уоллопс в июне этого года. Он произведет четырехчасовой суборбитальный полет и проведет 12 минут в условиях микрогравитации. Рифат назвал свой спутник KalamSat в честь бывшего президента Индии Абдула Калама.