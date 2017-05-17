Литва предоставила убежище двум геям из Чечни

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Вильнюс, 17 мая. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, которые подвергались преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Литву прибыли два выходца из Чечни, глава внешнеполитического ведомства страны Линкявичюс подтвердил выдачу виз лицам, которые «подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации», передает агентство BNS. В то же время министр не стал подробно комментировать ситуацию, отметив лишь, что Литва является первой из стран Евросоюза, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев.

«Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны», — отметил высокопоставленный литовский дипломат. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких притеснений в Чеченской Республике в отношении геев нет и оснований не доверять словам Рамзана Кадырова по данному вопросу не имеется.