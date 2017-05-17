Трейлер фильма «Матильда» Учителя номинирован на международную премию в США

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Лос-Анджелес, 17 мая. Первый трейлер фильма «Матильда» Алексея Учителя номинировали на американскую кинопремию «Золотой трейлер», сообщили в пресс-службе компании «Планета Информ». Ролик был создан Вадимом Худобцом.

Трейлер «Матильды» представлен сразу в двух категориях: «Лучший иностранный музыкальный трейлер» и «Лучший иностранный трейлер мелодрамы». Торжественная церемония вручения премии пройдет 6 июня в Лос-Анджелесе. В номинацию «Лучший иностранный трейлер мелодрамы» также попал фильм «Любовь с ограничениями» Дмитрия Тюрина.

Премия «Золотой трейлер» вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга в киноиндустрии.