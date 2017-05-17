Египет и Иордания поддержали соглашение о создании зон деэскалации в Сирии

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Каир, 17 мая. Египетская и иорданская стороны поддерживают соглашение о создании четырех зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом было объявлено по итогам встречи президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с королем Иордании Абдаллой II.

«Подтвердили поддержку всех усилий, направленных на прекращение насилия, улучшение гуманитарной ситуации», — указано в официальном заявлении.

При этом политики подчеркнули важность поиска политического пути урегулирования регионального конфликта.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии с королем Иордании Абдаллой II.