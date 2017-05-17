Сенатор США лишился чувств во время ежегодного марафона в Вашингтоне

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Вашингтон, 17 мая. Сенатор США Том Тиллис упал в обморок, пробежав 4 км на марафоне в Вашингтоне, однако по словам самого 57-летнего политика, он просто перегрелся.

Сенатор от штата Северная Каролина Том Тиллис был госпитализирован после того, как упал в обморок во время забега в Вашингтоне. По его словам, он лишился чувств на четвертом километре марафона. «Просто пробежал две с половиной мили (4 км) и перегрелся, в реанимацию не попал. Меня уже выписывают, — написал американский чиновник на своей странице Twitter. Отметим, что сенатор бегал в парке «Анакостия», принимая участие в ежегодном соревновании.