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Происшествия
Машинист избил зацепера в Подмосковье

Машинист избил зацепера в Подмосковье

19:00  17 Мая 2017
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Машинист избил зацепера в Подмосковье

Москва, 17 мая. Помощник машиниста поймал и избил зацепера в подмосковном Одинцове. Происшествие случилось на станции Лесной городок.

Свидетели происходящего опубликовали видеозапись инцидента в Интернете. Пользователи социальных сетей заявили, что действия помощника машиниста недопустимы. Однако были и те, кто поддержал его, выразив мнение о том, что это единственный способ бороться с зацеперами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Катерина Михайлиди
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