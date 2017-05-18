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Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2016 году гособоронзаказ выполнен на 97 процентов.

Глава государства отметил, что войска получили порядка 5600 единиц новейшего вооружения, это позволило переоснастить ВС РФ на 58 процентов. В текущем году данная цифра должна составить 62 процента, это укрепит потенциал российской армии на сформированных стратегических направлениях.

Владимир Путин подчеркнул, что боевой опыт, полученный ВКС РФ в Сирийской арабской республике, а также укрепление Арктической зоны России и юго-западных границ, требуют уточнения подходов к перевооружению войск.