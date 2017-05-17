ЛНР: Киев не сможет технически закрыть доступ к соцсетям на территории Донбасса

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Луганск, 17 мая. Украина не сможет зарыть доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории ЛНР, так как это технически невозможно. Об этом заявила представитель Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР Анна Сиротенко.

«Мы используем разные технологические средства - наши системы разграничены. Мы не пользуемся услугами украинских магистральных интернет провайдеров», — пояснила она.

Сиротенко подчеркнула, что при всем желании власти Украины не смогут повлиять на работу сайтов на территории ЛНР.

Напомним, 16 мая был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц в России. Кроме того, блокировка коснулась российских СМИ, а также сервисов «Яндекс» и Mail.Ru и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».