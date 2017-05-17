Имя нового директора музея «Исаакиевский собор» огласят до 1 июня

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Санкт-Петербург, 17 мая. Новый директор музея «Исаакиевский собор» будет назначен в течение двух ближайших недель — до 1 июня. Об этом сообщил журналистам глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко.

Полномочия нынешнего директора музея — Николая Бурова — истекают 1 июня; именно тогда заканчивается срок действия его контракта. Буров изъявил желании по окончании договора оставить пост. Имя его преемника огласят до 1 июня. Как сообщил Сухенко, директором музея станет один из четырех действующих заместителей Бурова.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский высказался насчет передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. По словам Мединского, это вопрос «послезавтрашнего дня»; тем не менее, необходимо сделать так, чтобы не пострадали интересы жителей города и посетителей Исаакиевского собора. Мединский выразил надежду на то, что все спорные вопросы удастся уладить при помощи договора.