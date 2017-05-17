Погребняк не откажется от зарплаты в 140 млн рублей за последний год контракта с «Динамо»

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Москва, 17 мая. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Динамо» Павел Погребняк не будет менять клуб в летнее трансферное окно.

Форвард «Динамо» Павел Погребняк намерен отклонить все предложения о смене места работы, поскольку планирует отработать соглашение с бело-голубыми, истекающее летом следующего года, до конца, сообщил источник ФАН. Отмечается, что камнем преткновения является высокая зарплата футболиста – годовой оклад составляет 140 млн рублей в год.

Ни один из клубов, интересовавшихся 33-летним нападающим, не готов платить сопоставимые суммы. Напомним, что с момента перехода в «Динамо» летом 2015 года Погребняк провел за московский клуб 24 матча, в которых забил 1 гол.